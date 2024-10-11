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В США оценили российского «зверя с ракетами»

NI назвало российский корабль «Ржев» зверем с ракетами

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Малый ракетный корабль (МРК) «Ржев» обладает мощным вооружением при малых размерах. Об этом сообщает The National Interest (NI).

В публикации отмечается, что при компактном размере (67 метров в длину и водоизмещение 870 тонн) «Ржев» вооружен противокорабельными крылатыми ракетами «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматической пушкой калибра 76,2 миллиметра.

Издание подчеркивается, что строительство таких МРК может свидетельствовать о смещении акцентов ВМФ России в сторону небольших, но очень боеспособных кораблей.

В сентябре колумнист американской газеты The Washington Post Ли Хокстейдер выразил мнение, что учения Военно-морского флота РФ «Океан-2024» показали, что не стоит в очередной раз недооценивать мощь российской армии, у которой есть возможность проецировать ее по всему миру.

Хокстейдер отметил, что необходимо помнить, что на фоне якобы роста угрозы со стороны Китая, а также поворота Вашингтона в сторону Индо-Тихоокеанского региона, отрезвляющий факт мощи российской армии не должен теряться. Колумнист пишет, что «было бы ошибкой снова недооценить решимость Кремля бросить вызов мировому порядку под руководством США».

Ранее на Чукотке высадили российский десант в рамках учений «Океан».

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