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В Израиле за разглашение военной информации задержали американского журналиста

В Израиле задержали журналиста из США за публикацию сведений об атаке Ирана

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Vrezh Gyozalyan/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Израиля задержала американского журналиста Джереми Лоффредо за разглашение информации о последствиях ракетного удара Ирана по израильским военным объектам. Об этом сообщает израильский новостной портал Ynet.

По имеющимся сведениям, 28-летний независимый журналист опубликовал данные о попадании иранских ракет по военно-воздушной базе Неватим и штабу разведывательных служб Израиля. Он также утверждал, что авиабаза Неватим использовалась для нанесения воздушных ударов по сектору Газа и что там якобы находился частный самолет, на котором летает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

В связи с этим Лоффредо могут предъявить обвинения в помощи противнику в военное время и снабжении его информацией.

По мнению Ynet, задержание американского журналиста может привести к дипломатическим осложнениям между Израилем и США.

10 октября посольство РФ в Иране обратилось к проживающим в Исламской Республике россиянам с призывом соблюдать меры безопасности.

Ранее МИД Ирана заявил, что Израиль приближает катастрофу на Ближнем Востоке.

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Удар Ирана по Израилю
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