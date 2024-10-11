В Одессе электроподстанция получила повреждения после удара

В окрестностях Одессы электроподстанция получила повреждения после удара, поэтому возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Одесские паблики пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупреждают о возможных перебоях со светом», — отмечает издание.

Официальной информации пока не поступало.

На фоне регулярных перебоев с электричеством Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил, что продолжительность отключений электроэнергии грядущей зимой может составить до 20 часов в сутки. Правительство страны признавало, что страна с весны потеряла гигантский объем генерации энергии, в том числе были повреждены Каневская ГЭС, ДнепроГЭС, Змиевская ТЭС. Глава минэнерго Украины Герман Галущенко отмечал, что зима 2024—2025 года может стать самой сложной за всю историю страны.

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт подтверждал, что Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии. По его словам, Украина лишилась порядка половины от всех генерирующих мощностей. Он добавил, что западные партнеры выделят средства на поддержку энергетического сектора страны, но это не поможет избежать отключений электричества.

Ранее жителей Украины предупредили о риске блэкаута.