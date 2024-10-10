Зеленский не убедил Стармера снять запрет на удары по России

Переговоры премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Украины Владимиром Зеленским об ударах вглубь России британскими ракетами Storm Shadow не дали результата. Об этом пишет издание The Independent.

«Представитель премьер-министра заявил, что позиция по ракетам Storm Shadow не изменилась, несмотря на встречу с Зеленским», — говорится в публикации.

По данным издания, Стармер и Зеленский обсудили поддержку, которая понадобится Украине в конфликте против России. Представитель главы британского правительства подтвердил точку зрения Лондона о том, что Киев якобы имеет право при определенных обстоятельствах наносить удары по целям на территории России.

При этом, как пишет Independent, позиция Великобритании в отношении использования своих ракет большой дальности Storm Shadow осталась без изменений.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который также присутствовал на встрече, подчеркнул, что обсудил с лидерами двух стран вопрос ударов вглубь территорий РФ, однако позиция Североатлантического альянса по этому вопросу не изменилась.

Ранее кот Ларри с Даунинг-Стрит сбежал из офиса премьера при виде Зеленского.