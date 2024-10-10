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Во Франции раскрыли, какое событие на фронте подорвало моральный дух ВСУ

Le Figaro: психологическим шоком для ВСУ стала потеря Угледара в ДНР

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Моральный дух украинских солдат пошатнулся после потери Угледара в Донецкой народной республике. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Падение города-крепости Угледара, бастиона юга Донбасса, стало психологическим шоком <…>. С тех пор россияне наступают по всей линии фронта», — отмечается в статье.

Автор пишет, что сейчас в Донбассе происходят крупные сражения, в которых инициатива находится на стороне Вооруженных сил РФ. При этом все больше солдат дезертируют из рядов украинской армии, ослабляя ее боеспособность.

7 октября британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис заявил, что бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали бунтовать после потери Угледара. По его словам, появляется все больше сообщений о деморализации в армии Украины, и они не ограничиваются ситуацией вокруг Угледара. Солдаты ВСУ жалуются на нехватку подготовку и оборудования, указал аналитик.

6 октября ВС РФ завершили зачистку Угледара, сообщил замкомандующего группировки «Восток» генерал-лейтенант Роман Греков.

Ранее майор ВСУ оценил ситуацию в Угледаре словами «территория потеряна».

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