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Польша планирует в будущем платить за украинский Starlink

PAP: Польша пообещала, что продолжит платить за терминалы Starlink для ВСУ

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Польша продолжит платить за работу терминалов спутниковой связи Starlink, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил глава польского министерства иностранных дел Радослав Сикорский, его цитирует агентство PAP.

«Эти модули Starlink, которые используются на Украине, финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей», — сказал он.

Министр подчеркнул, что американский предприниматель Илон Маск на финансирует работу терминалов.

Сикорский добавил, что МИД страны подготовил позицию для президента Польши Анджея Дуды, чтобы он от лица польского государства объявил о продолжении подобного сотрудничества.

В сентябре Маск заявил, что не стал включать спутниковую связь Starlink над Крымом для атаки ВСУ, поскольку это действие стало бы нарушением санкций Соединенных Штатов.

Ранее у ВСУ в Харьковской области начались проблемы с системой связи Starlink.

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