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Экс-начальника отдела Главного управления связи МО оштрафовали за взятку

ТАСС: экс-глава отдела Главного управления связи МО оштрафован на 2,5 млн руб.

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Солнечногорский гарнизонный военный суд оштрафовал на сумму в 2,5 млн рублей экс-начальника одного из отделов Главного управления связи министерства обороны Сергея Слюсаря за взятку электросамокатом, квадрокоптером и телевизором от руководства завода «Телта». Об этом ТАСС рассказали в суде.

«Суд признал виновным Слюсаря по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки в крупном размере) и назначил ему наказание в виде штрафа в 2,5 млн руб.», — отметили в суде.

Там отметили, что генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елену Гришину признали виновными в мошенничестве и даче взятки в крупном размере. Их тоже оштрафовали на 2,5 млн руб. каждого.

8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил до 12 января срок ареста начальнику главного управления кадров Минобороны России Юрию Кузнецову по делу о получении взятки.

Ранее имущество дочери Кузнецова арестовали.

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