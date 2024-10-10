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Пентагон назвал приоритет США в конфликте на Украине

В Пентагоне назвали приоритетом предоставление оружия Украине

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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Для Соединенных Штатов приоритетом остается предоставление Киеву необходимого оружия до появления условий для переговоров Украины с Россией. Об этом сообщили в Пентагоне, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве заявили, что «дипломатическое решение должно уважать суверенитет и территориальную целостность Украины». Там подчеркнули, что считают необходимым предоставление Киеву поддержки до момента урегулирования конфликта. Также в Пентагоне сказали, что сейчас нет условий для плодотворных переговоров между Россией и Украиной.

10 октября итальянская газета Corriere della Sera писала, что украинский лидер Владимир Зеленский готов к прекращению огня по сложившейся линии фронта без признания потери Украиной территорий, в обмен Киев хочет гарантии безопасности Запада.

Bloomberg сообщал, что тяжелое положение ВСУ на поле боя, приближение президентских выборов в США и «напряженные» бюджеты западных союзников Киева побудили Запад серьезнее рассматривать вариант урегулирования конфликта путем переговоров.

Ранее в Госдуме раскрыли, кто должен быть главным посредником по Украине.

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Операция на Украине
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