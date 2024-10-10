В Николаеве поражено производство БПЛА, на котором работали иностранцы

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, слова которого передает РИА Новости.

По его словам, на производстве работали иностранцы.

«В Николаеве в стороне завода ЧСЗ раздался громкий взрыв. Слышно было на другом конце города в Балабановке, с Широкой Балки люди тоже писали, что дом вздрогнул. Прилет был по цеху, где производились БПЛА самолетного типа, а также собирались водные беспилотники», — сообщил он.

Сергей Лебедев — координатор николаевского подполья. Его также знают как автора Telegram-канала «Лохматый Z». На Украине его обвинили в государственной измене, сотрудничестве с ФСБ и заочно приговорили к 15 годам лишения свободы. Лебедев назвал приговор суда признанием своих заслуг. Он добавил, что из-за конфискованного имущества не переживает, для него главное — это приблизить победу.

Лебедев переехал в Донецк после 2014 года и позднее получил российское гражданство. Свою деятельность он описал как «поддержку наших людей с той стороны». Он отметил, что не имеет журналистского образования и не может называться военкором. Координатор подполья уже опровергал заявления Службы безопасности Украины о том, что он якобы работает внештатным журналистом РИА Новости.

Ранее власти Херсонской области сообщили об активизации российского подполья в Одессе.