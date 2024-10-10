В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Днепр» за минувшие сутки

Российские солдаты за минувшие сутки нанесли поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что места скопления украинских бойцов находились в районе населенных пунктов Токаревка и Садовое. Удары по ним нанесли подразделения группировки российских войск «Днепр».

«Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, два автомобиля, 155-миллиметровая гаубица M-777 производства США, 152-миллиметровая гаубица «Мста-Б», 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровая гаубица Д-30», — говорится в заявлении.

Кроме того, солдаты Вооруженных сил РФ ликвидировали один полевой склад с боеприпасами украинских войск.

Также в министерстве отчитались о работе артиллерийских расчетов, ракетных войск, оперативно-тактической авиации и расчетов беспилотников в составе ВС РФ. Из сводки следует, что за прошедшие сутки они уничтожили скопления живой силы и техники ВСУ в 131 районе боевых действий.

«Поражены: кабина боевого управления AN/MSQ-104, многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США и две пусковые установки ЗРК (зенитного ракетного комплекса. — «Газета.Ru») Patriot производства США», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что за тот же промежуток времени российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 205 украинских дронов и шесть снарядов от комплексов HIMARS. Часть беспилотников — 96 — была нейтрализована за пределами зоны спецоперации.

Ранее бойцы группировки «Днепр» ударили по местам скопления иностранных наемников на Херсонском направлении.