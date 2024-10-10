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Украинский солдат назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого военного

ТАСС: пленный ВСУ назвал ложью слова Зеленского о борьбе за жизнь каждого бойца

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Пленный украинский солдат Виктор Исаев назвал ложью слова президента Украины Владимира Зеленского о борьбе за жизнь каждого военного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Людей ловят на остановках, на блокпостах, в автобусах и поездах. А дальше медкомиссия за 5 минут и на фронт. <...> За жизнь солдата никто не переживает, мы никому не нужны. А слова Зеленского о том, что боремся за каждую человеческую жизнь, — неправда», — поделился военнопленный.

Отмечается, что Исаев более 30 лет проработал на железной дороге. Начальство говорило, что у него есть бронь от мобилизации, поэтому, когда за ним пришли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата), он не сопротивлялся и поехал с ними, после чего оказался на фронте.

До этого президент Украины Владимир Зеленский возмутился числом выданных броней от мобилизации, после чего кабмин страны приостановил некоторые положения для предприятий, у которых есть бронь.

Согласно решению кабмина, бронирование от мобилизации приостановлено до 15 ноября.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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