В Майкопе усилили меры безопасности после атаки БПЛА на Адыгею

В Майкопе усилили меры безопасности после атаки украинских беспилотников на его пригород. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Геннадий Митрофанов.

«В связи с событиями минувшей ночи в столице Адыгеи усилены меры безопасности. Среди жителей пригорода муниципалитета, где была зафиксирована атака беспилотников, пострадавших нет», — прокомментировал ситуацию глава административного центра региона.

Он также опроверг фейки о введении в Майкопе особого положения и эвакуации населения, а также призвал жителей города доверять только официальным источникам информации.

Ночью 10 октября пригород Майкопа подвергся атаке беспилотников, в результате чего произошел пожар. По словам главы Адыгеи Мурата Кумпилова, никто не пострадал. После случившегося спасатели эвакуировали жителей поселка Родникового. Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханская.

Ранее Минобороны назвало число уничтоженных за ночь беспилотников.