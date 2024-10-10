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В Кривом Роге произошли взрывы

В украинском Кривом Роге на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В городе Кривом Роге, находящемся в Днепропетровской области Украины, произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — пишут журналисты без уточнения подробностей.

Известно, что в городе с 06:53 мск объявлена воздушная тревога.

Ночью об ударах по Кривому Рогу сообщал координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев. По его словам, взрывы произошли в районе военного городка на окраине населенного пункта.

30 сентября Минобороны РФ рассказало, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по железнодорожному эшелону в районе Казанки в Николаевской области, которая находится в 45 км от Кривого Рога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие войска ГСМ.

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