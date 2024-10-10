«Хезболла» за сутки выпустила несколько сотен снарядов в сторону Израиля

Ливанское шиитское движение «Хезболла» выпустило 360 снарядов в сторону Израиля 9 октября. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что по состоянию на 23:00 9 октября около 220 снарядов, выпущенных «Хезболлой», пересекли границу Ливана и Израиля. В общей сложности за сутки движение выпустило 360 снарядов в сторону соседнего государства.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, в первый день запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее Нетаньяху сообщил об уничтожении двух преемников Насраллы.