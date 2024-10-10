Экс-председатель правления «Интеркоммерца» фигурирует в деле Тимура Иванова

В деле бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова фигурирует экс-председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно, Бугаевский находится в международном розыске и арестован заочно на два месяца с момента его задержания или экстрадиции на территорию РФ», — говорится в документах.

В материалах уточняется, что Бугаевский фигурирует в новом уголовном деле Иванова. Оно было возбуждено по результатам проверки обращения главы Центробанка РФ в отношении экс-председателя и неустановленных лиц по факту мошенничества.

Иванов был задержан в апреле. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В этом уголовном деле также участвуют бизнесмен Сергей Бородин, который является соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки. По версии следствия, экс-замминистра помогал компаниям, которые безвозмездно выполняли работы на его объектах. Бывшему чиновнику вменяется взятка свыше 1 млрд рублей. Сам Иванов отрицает свою вину.

Ранее СК объявил Тимуру Иванову о завершении следственных действий по делу о растрате.