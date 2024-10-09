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РФ передала ОЗХО сведения об использовании Украиной химического оружия

Россия передала ОЗХО результаты расследования применения Украиной химоружия

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Fabrizio Bensch/Reuters

Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты расследования случаев применения Украиной боевых отравляющих веществ. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ОЗХО и посол в Нидерландах Владимир Тарабрин, передает РИА Новости.

«Российская сторона тщательно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия», — сказал постпред.

Дипломат уточнил, что результаты расследования были переданы накануне в Техсекретариат организации. Работу провели сотрудники аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России.

Тарабрин призвал Техсекретариат и стран-участниц ОЗХО максимально серьезно отнестись к предоставленным данным. Постпред отметил, что сейчас особую озабоченность вызывают сведения, согласно которым Украина планирует провести провокации с применением химикатов.

Накануне командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что украинские войска используют боеприпасы с отравляющими веществами в ходе боев в Курской области. Военный отметил, что один из его бойцов попал под обстрел подобными снарядами, в результате чего его доставили в реанимацию с остановкой сердца.

Ранее Британию обвинили в замалчивании использования Киевом отравляющих веществ.

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