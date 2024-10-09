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ЦАХАЛ пообещал Ирану «смертоносный удар»

Министр обороны Израиля заявил, что по Ирану будет нанесен смертоносный удар

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Ronen Zvulun/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что по Ирану будет нанесен смертоносный и неожиданный удар. Об этом сообщает 12-й канал местного телевидения.

«Иранская атака была агрессивной, но неточной. Наша атака, напротив, будет смертоносной, предельно точной и, что самое главное, неожиданной. Они не поймут, что случилось и как это произошло. Они просто увидят результаты», — заявил Галант.

Ответная атака Израиля после ракетного обстрела Ирана была анонсирована сразу после завершения атаки 1 октября 2024 года. В ответ на угрозы Израиля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что если Тель-Авив попробует ответить, то Иран повторит атаку, многократно усилив ее.

До этого советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР, части иранских вооруженных сил) генерал-майор Эбрахим Джабари сообщил о поражении израильских самолетов F-35 в ходе удара по Израилю.

Ранее глава минобороны Израиля отменил поездку в США из-за Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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