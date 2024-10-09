В США отказались снимать ограничения на удары вглубь РФ

Американские власти не снимают ограничений на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) западными ракетами вглубь России. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона.

«Мы не поменяли свою позицию в этом», — сообщила она журналистам на спецбрифинге о ситуации на Украине.

Представительница министерства обороны уточнила, что США увидят угрозу эскалации украинского конфликта, если пересмотрят политику в данном вопросе.

Накануне стало известно, что разрешение Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойными ракетами изменит природу конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

До этого глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что власти Соединенных Штатов Америки не готовы разрешить Киеву применять западное вооружение для ударов вглубь территории России, поэтому, вероятнее всего, президент Джо Байден отменил свой визит в Германию.

Ранее в НАТО составили список вооружений для Киева.