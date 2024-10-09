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В сети появилось видео уничтожения бронемашины ВСУ в Курской области

Дрон снял уничтожение бронемашины ВСУ, которая пыталась эвакуировать турецкий БТР

Российский дрон снял уничтожение бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Новатор-БМ», которая пыталась эвакуировать турецкий БТР из Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Охотники за головами».

Бронеавтомобиль украинского производства безуспешно пытался эвакуировать поставленный из Турции бронеавтомобиль Kirpi. В этот момент российский дрон-камикадзе подлетел и уничтожил бронемашину ВСУ.

Другой, разведывательный дрон в этот момент снимал атаку FPV-дрона.

До этого Южная группировка российских войск с помощью FPV-дронов за последние четыре месяца уничтожила шесть немецких танков Leopard.

По словам военнослужащего с позывным «Бугай», российские бойцы, применяя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), поразили совокупно восемь танков Leopard. Два танка было поражено с помощью беспилотников самолетного типа «Молния-1», остальные шесть — FPV-дронами.

Ранее уничтожение Leopard 2 в Курской области вызвало недоумение в Германии.

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Атаки на Курскую область
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