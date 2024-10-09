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Названо уничтожающее ВСУ российское оружие

MWM: ВСУ понесли огромные потери в Курской области из-за ударов российских Су-34

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Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Курской области из-за ударов российских истребителей Су-34. Об этом пишет американский журнал Military Watch.

В публикации отметили, что российская авиация наносит авиаудары с возрастающей интенсивностью. Это привело к огромным потерям украинских солдат и их союзников. По мнению военных аналитиков издания, самолеты Су-34 стали играть все более важную роль в украинском конфликте.

В среду, 9 октября, стало известно, что российские войска получили новую партию бомбардировщиков Су-34. По информации госкорпорации «Ростех», самолеты изготовили в рамках производственной программы текущего года.

Су-34 считается одним из самых передовых самолетов в составе ВКС. Он предназначен для уничтожения наземных и морских целей, а также для выполнения задач по разведке и подавлению ПВО противника.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

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