Declassified UK: Британия и Израиль вместе тайно работали над оборонным планом

Израильские и британские власти вместе тайно разработали оборонную программу, чтобы усилить защиту еврейского государства против шиитской организации «Хезболла» и Ирана. Об этом пишет британское издание Declassified UK, со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

«Согласно утечке документов, британский проект носил кодовое название HEZUK и был призван противостоять «дестабилизирующей региональной активности Ирана и «Хезболлы», — говорится в материале.

Информацию о программе выяснили хакеры Anonymous for Justice, которые взломали базы данных ЦАХАЛ. Они нашли и «слили» в сеть презентацию от 2020 года, которую британский атташе в Тель-Авиве подготовил для курсов высшего командования израильской армии.

Утверждается, что разработку проекта HEZUK запустили в 2019-2020 годы. Он включает в себя тесную кооперацию израильской и британской разведки, укрепление военной мощи и ряд других пунктов. При этом отмечается, что в 2023 году HEZUK мог быть еще не активен.

6 октября газета Washington Post рассказала, как израильскому «Моссаду» удалось заминировать пейджеры «Хезболлы». По информации издания, заминированные рации начали внедряться в Ливане еще в 2015 году. В тот год устройства содержали огромные батареи, а также скрытую взрывчатку и систему для прослушивания боевиков.

Израильская разведка могла взорвать устройства и раньше сентября 2024 года. Но в результате было принято решение разработать новые пейджеры, более компактные. Новые пейджеры под брендом Apollo были доставлены Израилем в Ливан. WP пишет, что взрывчатку было невозможно обнаружить даже в разобранном состоянии.

Ранее в МИД России рассказали о состоянии управления «Хезболлы» после атак Израиля.