Литва разместила вторые оборонительные укрепления под названием «зубы дракона» на границе с Россией. Об этом заявил министр обороны республики Лауринас Кащюнас на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, новые укрепления возвели на объездном мосту у города Панямуне. Населенный пункт находится на границе Литвы и России, здесь их разделяет река Неман.

«Зубы дракона в конечном итоге будут дополнены железными балками, которые будут утоплены и закреплены», — заявил глава литовского оборонного ведомства.

Кащюнас добавил, что литовские военные в настоящее время проверяют оборонительные сооружения и оценивают, как они могут сдержать наступающую тяжелую технику.

Среди прочего глава МО Литвы отметил, что «зубы дракона» в будущем будут дополнены «железными ежами», которые будут закреплены в асфальте.

При этом в конце сентября сообщалось, что Литва решила убрать оборонительные укрепления «зубы дракона» на границе с Россией из-за их нехватки. Также была дана оценка этим действиям, что основная цель Литвы — отчитаться перед Брюсселем об освоении средств, выделенных на борьбу с российской угрозой.

В свою очередь глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Западу необходимо предпринять шаги, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине.

Ранее Норвегия захотела отгородиться от России забором.