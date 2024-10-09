Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд назначил дату суда над генералом Поповым

Военный суд Тамбова 16 октября рассмотрит дело генерала Попова по существу

close
РИА Новости

Гарнизонный военный суд Тамбова в следующую среду, 16 октября рассмотрит уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майора Ивана Попова по существу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

«Только что Тамбовский гарнизонный военный суд отказал нам в возврате материалов уголовного дела в отношении Ивана Попова и Сергея Моисеева прокурору для дополнительного расследования, отказал менять подсудность на Запорожье и продлил срок домашнего ареста еще на полгода», — заявил Буйновский.

Адвокат добавил, что заседание суда начнется в 10.30 мск в открытом режиме. Также Буйновский добавил, что суд отказался закрывать процесс по уголовному делу.

До этого Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Моисеевым и еще одним подельником, участником СВО. Моисеев признал вину и частично погасил ущерб. Попов вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами