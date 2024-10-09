Суд назначил дату суда над генералом Поповым

Гарнизонный военный суд Тамбова в следующую среду, 16 октября рассмотрит уголовное дело по обвинениям в мошенничестве и служебном подлоге генерал-майора Ивана Попова по существу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката генерала Сергея Буйновского.

«Только что Тамбовский гарнизонный военный суд отказал нам в возврате материалов уголовного дела в отношении Ивана Попова и Сергея Моисеева прокурору для дополнительного расследования, отказал менять подсудность на Запорожье и продлил срок домашнего ареста еще на полгода», — заявил Буйновский.

Адвокат добавил, что заседание суда начнется в 10.30 мск в открытом режиме. Также Буйновский добавил, что суд отказался закрывать процесс по уголовному делу.

До этого Тамбовский гарнизонный военный суд назначил на 9 октября предварительное слушание по делу бывшего командующего 58-й армией ВС РФ генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева.

По данным следствия, Попов действовал в составе организованной группы вместе с Моисеевым и еще одним подельником, участником СВО. Моисеев признал вину и частично погасил ущерб. Попов вину отрицает. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее по делу Попова погасили часть нанесенного ущерба.