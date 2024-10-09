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Суд оставил бизнесмена Мартиросяна в СИЗО до следующего года

Суд по делу о взятке генералу Кузнецову продлил арест бизнесмену Мартиросяну

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Суд по делу о взятке бывшему начальнику главного управления кадров министерства обороны России Юрию Кузнецову продлил арест бизнесмену Леве Мартиросяну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить меру содержания под стражей до 12 января», — заявила судья Евгения Козлова.

Очередное заседание, на котором решался вопрос о продлении меры пресечения, прошел в закрытом режиме по просьбе следствия — причиной является разглашение секретных сведений в ходе заседания.

До этого бизнесмен Лева Мартиросян, который проходит как взяткодатель по делу экс-начальника главного управления кадров Минобороны России генерала Юрия Кузнецова, заявил, что не давал взятки военному, а заключил с ним сделку.

Адвокат подсудимого утверждает, что то, что следствие называет взяткой, на самом деле является гражданско-правовой сделкой.

Ранее сообщалось, что суд закрыл заседание по мере пресечения в отношении генерала Кузнецова.

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