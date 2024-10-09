Ошибочное построение фортификационных укреплений Вооруженных сил Украины (ВСУ) упростило прорыв российской армии на Донбассе. Об этом пишет чешское издание Seznam zprávy.

В публикации отметили, что некоторые украинские окопы вели прямо с российских позиций в украинский тыл.

«По сути они только упрощали продвижение российских войск», — подчеркнули в статье.

Военные аналитики издания обратили внимание, что вопиющие неточности при создании укреплений сыграли на руку ВС России. Некоторые окопы украинских солдат заставили перекапывать. Они сделали вывод о неопытности и беспомощности ВСУ. В итоге новые оборонительные укрепления на Покровском направлении просто «не выполняли своих функций».

В начале октября боец украинской армии Сергей Гнездилов, самовольно оставивший часть, рассказал в интервью изданию «Украинская правда», что в рядах ВСУ существует проблема наркомании.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.