Девушка ушла на фронт с мужским позывным и рассказала о службе

Жительница Татарстана ушла на фронт, взяв мужской позывной «Алекс» и рассказала о полутора годах, которые провела в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Воспоминания девушки приводит газета «Республика Татарстан».

Военнослужащая рассказала, что отправились в зону боевых действий в 2022 году, исходя из духа патриотизма. Во время распределения она попросилась в разведывательный отряд.

«Я выбрала разведку, потому что это мне ближе по характеру», — заявила Алекс.

В зоне проведения спецоперации разведчица занималась выявлением передвижений личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Алекс, она в ходе выполнения боевых задач успела побывать на Купянском и Запорожском направлениях, а также в Херсонской области.

За время военной службы девушка была контужена и получила ранение. Алекс заключила свой рассказ тем, что вернулась в Казань, где помогает собирать все необходимое бойцам в зоне СВО.

Ранее российский боец рассказал о мародерстве ВСУ в Угледаре.