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Британский эксперт раскрыл, что происходит с ВСУ в Донбассе

Меркурис: ВСУ вынуждены прятаться в городах в Донбассе

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Stringer/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены отступать с открытой местности в Южном и Центральном Донбассе и уходить в населенные пункты и города. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

«Русские могут отсечь украинские части, которые вынуждены отступать в города, чтобы защитить себя, потому что они недостаточно сильны для обороны на открытой местности», — заявил он.

По словам британского эксперта, одна из фундаментальных проблем, которая в настоящее время сложилась на фронте, заключается в том, что украинские войска в Центральном и Южном Донбассе настолько перегружены, что не могут удерживать фронтовые позиции между городами и поселками.

Меркурис добавил, что ВСУ не в состоянии построить укрепления в этих местах. Это дает российской армии возможность маневрировать, что видно по всему Южному и Центральному Донбассу, а также в Запорожье и Херсоне и его окрестностях. Британский эксперт подчеркнул, что украинское сопротивление быстро ослабевает.

До этого старший разведчик подразделения ВС РФ с позывным «Лис» рассказал, что подразделения Вооруженных сил России сделали практически невозможным применение украинскими военнослужащими диверсионно-разведывательных групп в районе Токмака в Запорожской области.

Ранее в Британии заявили о приближении войск РФ к ключевым логистическим пунктам ВСУ.

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