Германия за неделю передала Украине две установки IRIS-T

За прошедшую неделю ФРГ передала Украине две системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T. Об этом в беседе с порталом RedaktionsNetzwerk Deutschland рассказал немецкий генерал Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб Украины в минобороны Германии.

«Мы работаем на высоком уровне и будем поддерживать этот высокий уровень. Только за последнюю неделю мы поставили два зенитных комплекса IRIS-T SLM и SLS. А в этом году мы поставим еще две зенитные системы», — заявил военный.

Кроме того, генерал пообещал, что до конца 2024-го Киев получит десятки единиц БМП, танков и порядка миллиона артиллерийских снарядов.

В сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил, что Берлин планирует направить Украине 17 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T. Политик отметил, что четыре таких установки будут доставлены в Киев до конца года, остальные начнут поступать с 2025-го. Также он напомнил, что семь установок уже прибыли на Украину.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T в Запорожье.