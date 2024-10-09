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Фигурант дела главного кадровика Минобороны заявил, что не давал генералу взятки

Бизнесмен Мартиросян заявил, что не давал главному кадровику Минобороны взятки

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Пресс-служба Министерства обороны России

Бизнесмен Лева Мартиросян, который проходит как взяткодатель по делу начальника главного управления кадров Минобороны России генерала Юрия Кузнецова, заявил, что не давал взятки военному, а заключил с ним сделку. Об этом в интервью ТАСС рассказал его адвокат Михаил Ошеров.

По его словам, то, что следствие называет взяткой, на самом деле является гражданско-правовой сделкой.

Ошеров уточнил, что Мартиросян и супруга Кузнецова построили каждый со своей стороны здания дома и гостиницы на принадлежащем им совместно участке. В подтверждение этому у защиты имеются соответствующие документы, в том числе документы об оплате.

9 июля суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 годы Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд закрыл заседание по мере пресечения в отношении генерала Кузнецова.

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