Фигурант дела главного кадровика Минобороны заявил, что не давал генералу взятки

Бизнесмен Лева Мартиросян, который проходит как взяткодатель по делу начальника главного управления кадров Минобороны России генерала Юрия Кузнецова, заявил, что не давал взятки военному, а заключил с ним сделку. Об этом в интервью ТАСС рассказал его адвокат Михаил Ошеров.

По его словам, то, что следствие называет взяткой, на самом деле является гражданско-правовой сделкой.

Ошеров уточнил, что Мартиросян и супруга Кузнецова построили каждый со своей стороны здания дома и гостиницы на принадлежащем им совместно участке. В подтверждение этому у защиты имеются соответствующие документы, в том числе документы об оплате.

9 июля суд продлил арест Кузнецову до 12 октября 2024 года. Экс-сотрудника военного ведомства обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

По информации следствия, в период с 2021 по 2023 годы Кузнецов брал взятки от представителей коммерческих организаций за определенные действия в их пользу. В те годы Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, общая сумма взятки превышает 30 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд закрыл заседание по мере пресечения в отношении генерала Кузнецова.