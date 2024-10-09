В МО РФ отчитались о ходе операции по отражению атаки ВСУ на Курскую область

Российские солдаты за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что живую силу и технику украинских войск заметили в районе населенных пунктов Бондаревка и Колмаков. Еще несколько отрядов ВСУ попали под удары у населенных пунктов Михайловка, Николаево-Дарьино, Плехово, Любимовка и Черкасское Поречное. В аналогичной ситуации оказались украинские подразделения возле населенных пунктов Кругленькое, Меловый, Толстый Луг, Дарьино, Новый Путь, Леонидовка и Мартыновка.

Также в рамках операции по отражению атаки на российский регион бойцы Вооруженных сил РФ поразили места скопления солдат восьми бригад ВСУ в Сумской области. Речь идет о резервах 1-й бригады Национальной гвардии Украины, 21-й, 47-й, 115-й механизированных бригад, 36-й бригады морской пехоты и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 103-й и 119-й бригад территориальной обороны.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения <...> в районах населенных пунктов Беловоды, Бунякино, Катериновка, Журавка, Макеевка, Мирлоги, Павловка, Новониколаевка, Речки, Стариково и Степановка», — уточнили в ведомстве.

Ранее украинские солдаты, взятые в плен в Курской области, попросили не обменивать их.