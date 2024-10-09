Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО РФ отчитались о ходе операции по отражению атаки ВСУ на Курскую область

МО РФ: военные за сутки нанесли поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские солдаты за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшихся на территорию Курской области. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что живую силу и технику украинских войск заметили в районе населенных пунктов Бондаревка и Колмаков. Еще несколько отрядов ВСУ попали под удары у населенных пунктов Михайловка, Николаево-Дарьино, Плехово, Любимовка и Черкасское Поречное. В аналогичной ситуации оказались украинские подразделения возле населенных пунктов Кругленькое, Меловый, Толстый Луг, Дарьино, Новый Путь, Леонидовка и Мартыновка.

Также в рамках операции по отражению атаки на российский регион бойцы Вооруженных сил РФ поразили места скопления солдат восьми бригад ВСУ в Сумской области. Речь идет о резервах 1-й бригады Национальной гвардии Украины, 21-й, 47-й, 115-й механизированных бригад, 36-й бригады морской пехоты и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 103-й и 119-й бригад территориальной обороны.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения <...> в районах населенных пунктов Беловоды, Бунякино, Катериновка, Журавка, Макеевка, Мирлоги, Павловка, Новониколаевка, Речки, Стариково и Степановка», — уточнили в ведомстве.

Ранее украинские солдаты, взятые в плен в Курской области, попросили не обменивать их.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами