Появилось видео, где Белоусов шепотом обратился к раненому бойцу

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов шепотом обратился к раненному на специальной военной операции (СВО) офицеру, их засняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал телеканал «Звезда» в Telegram.

На кадрах во время награждения офицера, удостоенного звания Героя России, тот что-то сказал на ухо министру.

«Все сделаем, что в силах наших. С протезированием, со всем», — ответил Белоусов военнослужащему.

Также глава Минобороны России вручил бойцу наградные настольные часы. По данным «Звезды», офицер получил ранение во время обороны одного из населенных пунктов в Запорожской области.

9 октября Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» участникам военной операции, находящимся на лечении в Центральном военном клиническом госпитале им. П. В. Мандрыка. Награды были выданы за мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Ранее Белоусов направил телеграммы отличившимся при взятии Гродовки соединениям.