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В Курской области предотвратили атаку украинского дрона

Минобороны РФ: в Курской области ликвидировали беспилотник ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства обороны РФ.

Из заявления следует, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) заметили около 13:00 мск.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — добавили в ведомстве.

9 октября в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что в течение ночи в регионах страны перехватили 47 украинских дронов. Два из них российские системы ПВО сбили в воздушном пространстве Курской области.

За день до этого губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил о попытке военных ВСУ нанести удар по региону при помощи беспилотника самолетного типа. По его словам, в результате российские солдаты успешно ликвидировали БПЛА.

7 октября в небе над Курской областью перехватили один дрон ВСУ и одну ракету. Комментируя ситуацию, глава региона поблагодарил солдат за защиту.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, что поможет прекратить атаки БПЛА на регионы страны.

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