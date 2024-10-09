Стало известно, когда может пройти очередная встреча в формате «Рамштайн»

Очередная встреча в формате «Рамштайн» может пройти 17 октября на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в штаб-квартире альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Источник подтвердил, что встречу, ранее запланированную на 12 октября в Германии, перенесли из-за изменения планов президента США Джо Байдена.

«В настоящее время изучается возможность проведения консультаций на рабочем уровне. Вероятнее всего, они пройдут 17 октября на полях министерской встречи [НАТО]», — поделился дипломат.

До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.

В Берлине Байден должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн провести переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

Ранее Зеленский говорил, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне.