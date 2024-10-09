Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда может пройти очередная встреча в формате «Рамштайн»

ТАСС: очередная встреча в формате «Рамштайн» может пройти 17 октября

close
Johanna Geron/Reuters

Очередная встреча в формате «Рамштайн» может пройти 17 октября на полях встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в штаб-квартире альянса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Источник подтвердил, что встречу, ранее запланированную на 12 октября в Германии, перенесли из-за изменения планов президента США Джо Байдена.

«В настоящее время изучается возможность проведения консультаций на рабочем уровне. Вероятнее всего, они пройдут 17 октября на полях министерской встречи [НАТО]», — поделился дипломат.

До этого стало известно, что Джо Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен не поедут в ближайшие дни в Германию и Анголу, как планировалось. Президент США будет контролировать подготовку к надвигающемуся на Флориду урагану «Милтон», а также меры по ликвидации последствий урагана «Хелен» на юго-востоке страны.

В Берлине Байден должен был встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а затем на авиабазе Рамштайн провести переговоры о новых поставках оружия для Украины с лидерами Великобритании, Германии и Франции.

Ранее Зеленский говорил, что представит свой «план победы» на встрече в Рамштайне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами