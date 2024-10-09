В Раде назвали две причины дезертирства в украинской армии

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины оставляют воинские части из-за системы вымогательства, организованной офицерами, а также неуставных отношений. Об этом заявил депутат Верховной рады Сергей Евтушок в эфире телеканала Новини.LIVE, передает «Страна.ua».

«Многие военные идут в СЗЧ (Самовольное оставление части. — Прим. ред.) из-за неуставных отношений и вымогательства со стороны командиров», — приводит слова нардепа издание.

По его словам, с украинских солдат в армии требуют деньги за любые мелкие нарушения.

Он также раскритиковал «бусификацию», так на Украине называют действия представителей украинских военкоматов, когда они силой сажают граждан в бус (автомобиль) в рамках мобилизации. Евтушок добавил, что такой подход не дает ВСУ подготовленных мотивированных солдат.

4 октября «Страна.ua» сообщало, что около сотни военнослужащих 123-й бригады территориальной обороны Украины отказались выполнять боевую задачу, после чего самовольно покинули воинскую часть и устроили митинг в Николаевской области.

Ранее сообщалось, что дезертирство в ВСУ в 2024 году стало массовым.