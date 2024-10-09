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В МО РФ назвали число сбитых за сутки украинских дронов и снарядов

МО РФ: средства ПВО за сутки сбили 68 украинских дронов и одну ракету от С-200

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские солдаты за минувшие сутки уничтожили 68 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и один снаряд от зенитного ракетного комплекса С-200. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что военные перехватывали цели при помощи средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Сбиты переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200 и 68 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

Утром 9 октября в министерстве обороны РФ рассказали, что ночью в небе над российскими регионами были ликвидированы 47 дронов ВСУ. Большую часть из них — 24 — перехватили в воздушном пространстве Брянской области.

Еще пять летательных аппаратов уничтожили в Белгородской области, и по два — в Ростовской и Курской областях. В Краснодарском крае сбили один украинский беспилотник, а оставшиеся 13 — нейтрализовали над акваторией Азовского моря.

При этом в ведомстве действия ВСУ расценили как попытки совершить террористические атаки на российские объекты.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал искать средства огневого поражения беспилотников.

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