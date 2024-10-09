Картаполов заявил, что бойцам СВО не нужен заблокированный Discord

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал RTVi, что блокировка мессенджера Discord никак не отразится на организации связи между военными в зоне СВО.

По словам Картаполова, он никогда не сталкивался с мессенджером. Также депутат добавил, что Discord не используется для выполнения боевых задач.

«Это надуманная история, скорее всего, чей-то, может быть, заказ или вброс. На фронте бойцы находятся на связи, у нас все хорошо. В большинстве своем бойцы используют обычные кнопочные телефоны для общения и радиостанции. А Discord никуда не впихнешь, извините», — пояснил Картаполов.

Он уточнил, что многие военные спокойно используют Telegram.

8 октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord из-за нарушения требований российского законодательства. Мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный из-за этого штраф.

Ранее вице-спикер Государственной думы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков сообщил, что готовит обращение к Роскомнадзору с требованием пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord.