В Британии раскрыли, к чему может привести шок от победы Трампа на выборах

Помощь Украине со стороны Запада слабеет, стимулом может послужить победа на выборах экс-президента США Дональда Трампа или падение украинского фронта. Такое мнение в колонке для газеты The Guardian выразил старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор.

«Один высокопоставленный западный чиновник сказал мне, что может потребоваться еще один шок, чтобы встряхнуть западные страны и вывести их из состояния уныния», — пишет он.

Тейлор добавил, что в коридорах Брюсселя царит все более тревожное ощущение, что политическое желание помочь Украине «угасает по обе стороны Атлантики».

По словам эксперта, есть два варианта развития событий — победа Трампа на выборах и падение фронта. Оба этих варианта станут катастрофой для Киева, поскольку Украина ежедневно несет огромные потери на фронте. Тейлор отмечает, что Киев едва ли сможет позволить себе «ждать очередного шока, чтобы встряхнуть западные правительства».

В тот же день издание Politico писало, что постоянные представители Евросоюза могут согласовать выделение Украине €35 миллиардов помощи за счет доходов от замороженных российских активов.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.