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Имам в Курской области встретил украинских солдат, переодетых в российскую форму

РИА Новости: имам из Курска встретил переодетых в российскую форму солдат ВСУ

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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Имам из Курска Иса Салимсултанов заявил, что встретил в Курской области солдат ВСУ, переодетых в российскую форму. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам имама, в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область было непонятно, что происходит, он не понимал, что ему делать дальше, видел обстрелянные машины, заброшенные улицы.

В какой-то момент Салимсултанов решил узнать, остались ли люди в приграничье. Он зашел в магазин в одном из населенных пунктов, двери которого были открыты. Из магазина вышли военные в российской форме.

Они заверили имама, что все в порядке, проверили у него документы и попросили ключи от его автомобиля. На вопрос Салимсултанова, зачем им автомобиль, военные начали говорить между собой на украинском.

«Один другому говорит на украинском языке: «Может, ему ногу прострелить?» И направляет на меня автомат. И тогда я понял уже, что происходит», — пояснил имам.

Солдаты забрали ключи от машины Салимсултанова и выбросили их в сторону, после чего сели в свой автомобиль и приказали не следовать за ними.

До этого военные аналитики Паси Паройнен и Франц-Штефан Гади заявили, что российские военные используют тактику окружения, чтобы заставить украинские силы отступать.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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