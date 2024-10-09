В России рассказали о предварительных расчетах для «налога на бездетность»

В России предложили приравнять бездетных к «алиментщикам» и повысить для них ставку подоходного налога. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передает Ura.ru.

«В бюджете нет денег, которые бы пришли не от людей. Каждая копейка в бюджете из чьего-то кармана. И пришло время разделить граждан, нуждающихся в поддержке, от тех, за счет кого эту поддержку нужно оказывать», — заявил парламентарий.

Депутат добавил, что ставка повышенного подоходного налога в настоящее время находится на обсуждении, ведутся расчеты. По словам Федорова, родители в России должны получать около 30-40 тысяч рублей на одного ребенка в форме государственной поддержки. В свою очередь, налоговая ставка для бездетных россиян, за счет чего эту поддержку обеспечит правительство РФ, должна будет рассчитываться, исходя из этих показателей.

Также депутат озвучил мнение, что бездетные россияне не вкладываются в развитие будущего, в том числе своего, и за них это делают другие, поэтому налоговая ставка для бездетных россиян в возрасте от 25 до 50 лет должна быть выше 13 процентов.

При этом Федоров считает, что невозможность иметь детей по медицинским показаниям не должна освобождать человека от повышенной налоговой ставки «по принципу выплаты алиментов».

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег депутатов от непродуманных инициатив, в том числе идей о налоге на бездетность.

Ранее в Госдуме назвали условие, при котором бездетных россиян можно обложить налогом.