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Пленный солдат ВСУ пожаловался на неисправную бронетехнику

Украинский боец Кузько заявил, что попал в плен из-за неисправного танка

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Kateryna Klochko/AP

Украинский военный Владимир Кузько заявил, что попал в плен к бойцам Вооруженных сил РФ из-за неисправного танка. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, мужчина служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместе с сослуживцами он принимал участие в сражениях за город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), где и сдался в плен.

Как сказал украинский солдат, для него это был единственный путь к спасению.

«Нам дала 1-я рота танк и командира, потому что у нас не было своего. Нам привезли танк, сказали, чтобы садились и ехали. Я даже не знал, что там не были прикручены аккумуляторы», — вспомнил Кузько.

Пленный добавил, что в результате во время маневра аккумуляторы «съехали». Тогда же произошло короткое замыкание, и танк заглох.

Мужчина вместе другими членами экипажа выбрался из машины и попытался пешком добраться до ближайшей лесополосы, чтобы скрыться от военных ВС РФ. Но российские бойцы догнали представителей ВСУ и взяли их в плен.

8 октября агентство РИА Новости сообщило, что в Курской области российские бойцы взяли в плен украинских разведчиков. При этом, складывая оружие, солдаты ВСУ попросили не обменивать их.

Ранее российский военный в ходе первого боя в жизни взял в плен пятерых солдат ВСУ.

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