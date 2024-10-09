Украинские военные вывезли обломки сбитого российского дрона «Охотник»

Украинские военные вывезли обломки тяжелого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник», сбитого истребителем Су-57. Об этом пишет обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Хэмблинг.

По мнению Хэмблинга, украинская сторона намерена изучить БПЛА. Основной интерес представляют материалы, из которых изготовлен беспилотник. Также ВСУ интересуются геометрическими особенностями конструкции дрона.

Автор подчеркнул, что беспилотник был разработан вместе с Су-57, и, вероятно, для него были использованы те же материалы и стелс-подходы.

«Если Запад сможет увидеть, как работает технология малозаметности С-70, он также сможет получить довольно хорошее представление о том, как победить Су-57», — отметил Хэмблинг.

До этого обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей писал, что обломки российского тяжелого ударного беспилотника «Охотник», который был сбит Су-57, станут ценной находкой для американской разведки.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.