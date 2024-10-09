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В Харьковской области заявили о напряженной обстановке на северном участке

Ганчев заявил, что позиционные бои в Волчанске продолжаются

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В городе Волчанск Харьковской области продолжаются позиционные бои, украинские войска выбиваются из населенного пункта. Об этом заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, на северном участке фронта обстановка сохраняется напряженной.

«В Волчанске продолжаются позиционные бои. Выбиваем врага планомерно», — сказал Ганчев.

Как пишет агентство, российские войска начали наступление в Харьковской области весной этого года.

В начале сентября глава военно-гражданской администрации Харьковской области сообщал о позиционных боях на севере региона.

5 октября российское Минобороны сообщало, что подразделения РФ нанесли поражение двум бригадам ВСУ на Липцовском и Волчанском направлениях. По данным ведомства, потери ВСУ составили 115 военнослужащих и несколько единиц техники.

Ранее сообщалось об уничтожении складов с боеприпасами в Харьковской области и ДНР.

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