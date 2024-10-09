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Стало известно о продвижении сил РФ вглубь обороны ВСУ в Харьковской области

Ганчев: ВС РФ продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны Вооруженных сил Украины, от взятых под контроль поселков до реки Оскол расстояние составляет около трех километров. Об этом сообщил в интервью РИА Новости назначенный Москвой глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

По его словам, российские военные продолжают «давить» украинские войска на Купянском направлении и двигаться вглубь их обороны.

В конце сентября командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владимир Фокин сообщал, что населенный пункт Песчаное, который находится на Купянском направлении, полностью перешел под контроль российских войск.

9 октября военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные поразили цех сборки беспилотников для ВСУ в Купянске и уничтожили три переправы через реку Оскол, протекающую в городе и окрестностях.

Ранее военный эксперт рассказал о проблемах со связью у ВСУ в Харьковской области.

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