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Российский военный заявил, что бойцы ВСУ прикрываются мирными жителями

Герой России Петелин: при зачистке городов ВСУ прикрываются мирными жителями

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Reuters

Украинские военные прикрываются мирными жителями при зачистке бойцами Вооруженных сил РФ населенных пунктов, взятых ими под контроль. Об этом заявил командир штурмового батальона в составе мотострелкового соединения группировки российских войск «Центр» с позывным «Саха», видео с которым появилось в официальном Telegram-канале министерства обороны страны.

В ведомстве уточнили, что настоящее имя мужчины — Михаил Петелин. Он был удостоен звания Героя России.

«Сейчас враг начал устраивать больше свои оборонительные позиции в домах, прикрываясь мирным населением, самая сложность, что при зачистке домов там еще остается мирное население», — подчеркнул солдат ВС РФ.

Как отметили в министерстве обороны, российские бойцы продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции (СВО). В том числе они активно выбивают представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенных пунктов.

8 октября посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что всего из-за атаки ВСУ на Курскую область пострадали более 300 мирных граждан. При этом еще около 70 человек, получивших различные ранения, спасти не удалось.

Ранее украинских солдат обвинили в применении токсичных химикатов против ВС РФ и мирных жителей.

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