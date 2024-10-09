В Брянской области объявлена ЧС муниципального характера

В Карачевском районе Брянской области произошла детонация взрывоопасных предметов. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что в связи с детонацией в районе объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера.

«Зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация муниципального характера, связанная со взрывами 09.10.2024 взрывоопасных предметов на территории Карачевского района Брянской области», — говорится в сообщении.

До этого глава Феодосии Игорь Ткаченко сообщал, что в городе ввели режим ЧС в связи с возгоранием на нефтебазе.

Пожар на нефтебазе в Феодосии начался утром 7 октября. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, а также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко позже заявлял, что в связи с возгоранием власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.