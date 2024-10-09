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Глава минобороны Израиля отменил поездку в США из-за Ирана

WSJ: глава МО Израиля не поехал в США ради планирования операции против Ирана

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Fabrizio Bensch/Reuters

Министр обороны Израиля Йоав Галант отложил запланированную на 9 октября поездку в США из-за того, что Израиль продолжает готовиться к операции против Ирана в ответ на недавнюю ракетную атаку. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник среди чиновников израильского государства.

Отмечается, что решение о переносе поездки Галанта принял премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. При этом американская сторона до сих пор ничего не знает о времени или предполагаемых целях вероятного израильского удара по Ирану. На этом фоне Белый дом призывает власти Израиля не наносить удары по нефтяным или ядерным объектам Ирана из-за риска расширения конфликта до состояния региональной войны, пишут авторы статьи.

По данным WSJ, США также не были заранее оповещены о подготовке ликвидации лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет.

Ранее в США предположили, что Израиль не станет бить по ядерным объектам Ирана.

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Удар Ирана по Израилю
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