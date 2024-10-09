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ТАСС заявил, что ВСУ оттягивают подразделения к западной окраине Торецка

ТАСС: ВСУ оттянули подразделения к западной окраине Дзержинска

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Oleg Petrasiuk/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттягивают подразделения в городе Торецке в ДНР (украинское название Дзержинска) к западной окраине населенного пункта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Противник в Дзержинске оттягивает свои силы к западным окраинам города», — сказал источник агентства.

В центральной части города, по его данным, в настоящее время «идет зачистка точечных очагов сопротивления».

В сентябре Telegram-канал «Военкоры Русской весны» заявлял, что российские войска продвинулись в Торецке и у Часова Яра.

По его данным, военные РФ заняли оставшуюся часть Микрорайона №1 в Торецке и продолжают штурмовать украинские позиции на юге и на западе города.

В прошлом месяце Минобороны сообщало, что российские войска нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по железнодорожному эшелону в районе Казанки в Николаевской области.

Ранее британский аналитик заявил, что оборона ВСУ может обрушиться в Торецке и Часове Яре.

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