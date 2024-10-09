Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев не исключил отмены запрета на экспорт оружия

FT: в Киеве не исключают возможности отмены запрета на экспорт оружия

close
Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Украинские власти не исключили возможности отмены запрета на экспорт оружия. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, таким образом Киев надеется получить средства для расширения внутреннего производства беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а также увеличить объем их закупок за рубежом.

Автор публикации пишет, что производители страны могут получить до $20 млрд от продаж за рубеж и увеличить внутреннее производство для армии.

«Государственный бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего $6 млрд, около трети из которых идет на беспилотники — намного меньше, чем заказы, необходимые для покрытия потребностей на передовой», — говорится в материале.

Отмечается, что для украинских производителей единственными покупателями являются государство и фонды, которые привлекают частное финансирование для армии.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина проработать вопрос об ограничении экспорта титана, никеля и других товаров стратегического значения не связано с поставками Западом оружия Украине.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами