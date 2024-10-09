Киев не исключил отмены запрета на экспорт оружия

Украинские власти не исключили возможности отмены запрета на экспорт оружия. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, таким образом Киев надеется получить средства для расширения внутреннего производства беспилотных летательных аппарата (БПЛА), а также увеличить объем их закупок за рубежом.

Автор публикации пишет, что производители страны могут получить до $20 млрд от продаж за рубеж и увеличить внутреннее производство для армии.

«Государственный бюджет Украины на вооружение в этом году составляет всего $6 млрд, около трети из которых идет на беспилотники — намного меньше, чем заказы, необходимые для покрытия потребностей на передовой», — говорится в материале.

Отмечается, что для украинских производителей единственными покупателями являются государство и фонды, которые привлекают частное финансирование для армии.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина проработать вопрос об ограничении экспорта титана, никеля и других товаров стратегического значения не связано с поставками Западом оружия Украине.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».