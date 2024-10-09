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Силы РФ уничтожили опорный пункт ВСУ на господствующей высоте под Северском

Марочко: самолеты ВКС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ под Северском в ДНР

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Пресс-служба Минобороны РФ

Самолеты воздушно-космических сил России уничтожили ротный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Северска в Донецкой народной республике. Об этом в интервью ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, ракетный удар был нанесен северо-западнее населенного пункта Ивано-Дарьевка по ротному опорному пункту подразделений ВСУ, расположенному на господствующей высоте.

Большая часть фортификаций была уничтожена вместе с украинскими военнослужащими, вооружением и военной техникой, рассказал Марочко. По его словам, с этих позиций ВСУ контролировали часть дороги Ивано-Дарьевка — Верхнекаменское, а также удерживали широкий участок фронта вдоль реки Сухая Плотва.

Накануне Марочко сообщал, что российские войска прорвали оборону ВСУ и приступили к взятию Серебрянки и Григоровки. Он уточнил, что силы РФ продвинулись юго-западнее населенного пункта Кременная.

Ранее военный эксперт прокомментировал прорыв ВС РФ под Кременной.

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