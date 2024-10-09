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В России за ночь сбили 47 беспилотников

Минобороны: средства ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом информирует Минобороны РФ.

По данным министерства, ночью были пресечены попытки Киева совершить террористические атаки с применением дронов самолетного типа по российским объектам.

В том числе 24 дрона были сбиты над Брянской областью, пять — над Белгородской, по два — над Курской и Ростовской областями. Один дрон был уничтожен в Краснодарском крае, еще 13 — над акваторией Азовского моря.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал, что один дрон был сбит в районе Новошахтинска и еще девять на юго-западе региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Путин заявил о необходимости искать средства поражения дронов.

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Атаки БПЛА на Россию
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